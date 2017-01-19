Песков: Говорить о содержании ДНР и ЛНР за счет России некорректно

Москва, 19 января. Говорить, что республики Донбасса живут полностью за счет России некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как отметил Песков, утверждения про финансирование ДНР и ЛНР являются некорректными.

«Вы знаете, оказывается гуманитарная помощь, но о каких суммах идет речь я вам сказать не могу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Донбасс будет получать гуманитарную помощь от МЧС в 2017 году. Напомним, с середины августа 2014 года по настоящее время в ДНР и ЛНР было доставлено свыше 65 тысяч тонн гуманитарной помощи.

В Луганск прибыл конвой МЧС РФ с гумпомощью для жителей ЛНР.