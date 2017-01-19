Омскую школьницу задержали во время раскладки наркотиков в тайники

Новосибирск, 19 января. В Омске полиция задержала 16-летнюю школьницу, которая после уроков раскладывала в тайники заранее расфасованные пакетики с наркотическими «солями», сообщает УМВД по региону.

Правоохранители получили информацию о возможной причастности девочки-подростка к незаконному обороту наркотиков. Полиция выяснила, что девочка уже долгое время занимается сбытом запрещенных веществ через закладки специально оборудованных тайников, куда она помещала свертки с дозами. Полицейские задержали школьницу, при себе у нее было 15 пакетиков с наркотическими веществами общей массой более восьми граммов. Также у девочки при себе была сумка с учебниками и спортивная форма.

Против школьницы возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Поскольку девочка несовершеннолетняя, ей грозит максимум 10 лет тюрьмы.