FAN-TV Лента новостей
Рогозин: Авария «Прогресса» приведет к отставкам в космической отрасли
Россия

Рогозин: Авария «Прогресса» приведет к отставкам в космической отрасли

Сегодня 13:57
45

Рогозин: Авария «Прогресса» приведет к отставкам в космической отрасли

Москва, 19 января. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в связи с аварией космического грузовика «Прогресс» правительство ожидает от «Роскосмоса» кадровых решений.

По его словам, «мы не можем пройти мимо этой ситуации», если на двух предприятиях (изготовителях) будут выявлены недостатки, которые привели к утере грузовика.

«Конечно, кадровые решения какие-то будут», — подчеркнул вице-премьер.

Читайте также: Ракета-носитель «Союз» получит новый двигатель после аварии «Прогресса»

Как сообщало ранее агентство НСН, по результатам проведенной проверки в Роскосмосе сообщили, что нештатная ситуация могла произойти из-за вскрытия бака третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».

комментарии
Тимур Румянцев
#роскосмос #рогозин #прогресс
Новости партнеров
Эксклюзив

Льгота насильнику: Роман Носиков про закон о «воспитательных шлепках»

Сегодня 13:51
51

Адвокат Добровинский объяснил решение КС по ЮКОСу и 1,9 млрд евро

Сегодня 13:45
63

Решение специализированных задач: почему России нужны ЧВК

Сегодня 13:28
104

Пугающая неопределенность: почему банки просят повременить с переходом на карты «Мир»

Сегодня 12:44
293

Сирия новости 19 января 12.30: сирийская армия загнала в "котел" боевиков в Дамаске, ИГ казнило пленных в Пальмире

Сегодня 12:30
762
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Американский истребитель F-35 подешевел после критики Трампа

13:52

Льгота насильнику: Роман Носиков про закон о «воспитательных шлепках»

13:51

ФАС предупредила ЦБ о негативных последствиях перевода бюджетников на карты «Мир»

13:48

Песков: В Кремле никогда не допускали личных выпадов в адрес Обамы

13:47

Кремль объяснил, откуда берутся русофобские настроения в Прибалтике

13:47

Не наш вопрос: Песков отказался комментировать «мигалку» Сечина

13:47

Кремль отверг упреки Байдена в запугивании других стран

13:46

Украина распахнула свои двери для военных из США и стран НАТО

13:46

Кремль уличил Обаму во лжи: РФ готова обсуждать ядерное разоружение

13:46

Адвокат Добровинский объяснил решение КС по ЮКОСу и 1,9 млрд евро

13:45

Песков: Говорить о содержании ДНР и ЛНР за счет России некорректно

13:43

Пьяный уралец погиб под колесами своего авто после купания в проруби

13:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Американский истребитель F-35 подешевел после критики Трампа
Читать
Закрыть