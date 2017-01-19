Рогозин: Авария «Прогресса» приведет к отставкам в космической отрасли

Москва, 19 января. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что в связи с аварией космического грузовика «Прогресс» правительство ожидает от «Роскосмоса» кадровых решений.

По его словам, «мы не можем пройти мимо этой ситуации», если на двух предприятиях (изготовителях) будут выявлены недостатки, которые привели к утере грузовика.

«Конечно, кадровые решения какие-то будут», — подчеркнул вице-премьер.

Читайте также: Ракета-носитель «Союз» получит новый двигатель после аварии «Прогресса»

Как сообщало ранее агентство НСН, по результатам проведенной проверки в Роскосмосе сообщили, что нештатная ситуация могла произойти из-за вскрытия бака третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У».