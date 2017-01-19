Украина распахнула свои двери для военных из США и стран НАТО

Киев, 19 января. Верховная рада одобрила допуск военных из других стран на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Как пишет Газета.Ru, допуск подразделений Вооруженных сил зарубежных государств одобрили 236 украинских депутатов во время утреннего пленарного заседания. До учений допускаются американские военные, военнослужащие из государств — членов НАТО и участников программы «Партнерство ради мира».

Известно, что общая численность участников многонациональных учений может достигнуть 13 тыс. военнослужащих. Причем иностранныи военным разрешено прибывать на Украину с военной техникой, включая воздушную.

Читайте также: Украина провела ракетные учения рядом с границей России.