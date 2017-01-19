Кремль отверг упреки Байдена в запугивании других стран

Москва, 19 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова вице-президента США Джозефа Байдена о том, что Россия своими действиями на международной арене якобы запугивает другие страны.

Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на высказывания вице-президента США Джо Байдена о якобы имевшем место запугивании Россией других стран, заявил, что Москва не понимает «истеричных русофобских настроений». «Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений с этими странами и искренне не понимаем, когда они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне», – прокомментировал представитель Кремля.

В то же время он подчеркнул, что Россия никогда никого не запугивала и не занималась интервенцией и разрушением в чужих странах и не планирует этим заниматься. Напротив, Россия борется с терроризмом, чтобы уберечь другие страны от возможных последствий.