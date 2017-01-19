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Ученые предсказали вымирание 60% приматов в течение двух десятилетий
Весь мир

Ученые предсказали вымирание 60% приматов в течение двух десятилетий

Сегодня 13:29
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Ученые предсказали вымирание 60% приматов в течение двух десятилетий

Вашингтон, 19 января. Более 60% приматов могут исчезнуть с лица планеты в течение 25 лет. Об этом рассказала группа ученых, состоящая из исследователей Италии, Мексики, Бразилии, ФРГ, Великобритании, США и Швейцарии.

Результаты своих наблюдений специалисты опубликовали в журнале Science Advances.

Эксперты выяснили, что число 75% приматов снижается. При этом две три исчезающих животных обитают на территории лишь четырех стран. Это Бразилия, Мадагаскар, Индонезия и Демократическая республика Конго.

Как пишет «Индикатор», ученые объяснили, что главной угрозой для животных являются браконьеры. Другой причиной, сокращающей число приматов, становится уменьшение территорий, пригодных для обитания видов. 

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Алия Шарафутдинова
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