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Американский истребитель F-35 подешевел после критики Трампа
Весь мир

Американский истребитель F-35 подешевел после критики Трампа

Сегодня 13:52
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Вашингтон, 19 января. Цена самого дорогостоящего в мире истребителя пятого поколения Американский истребитель F-35 подешевел после критики Трампа снизилась, после того как избранный президент США раскритиковал самолет.

Дональд Трамп подверг критике не только сам истребитель, но и весь проект, связанный с F-35. Одна только разработка самолета обошлась военному ведомству США в огромную сумму, стоимость каждого истребителя превышает 100 миллионов долларов, кроме того, он крайне дорог в обслуживании. Дональд Трамп предложил свернуть этот проект. Сейчас в Пентагоне заявили, что цена каждого истребителя пятого поколения упадет ниже отметки в 100 миллионов долларов, Минобороны США намерено закупить 90 самолетов F-35 на сумму около девяти миллиардов долларов.

Как сообщал Индикатор, 52 года назад совершил свой первый полет американский самолет-разведчик «Черный дрозд».

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Алексей Громов
#дональд трамп
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