Американский истребитель F-35 подешевел после критики Трампа

Вашингтон, 19 января. Цена самого дорогостоящего в мире истребителя пятого поколения снизилась, после того как избранный президент США раскритиковал самолет.

Дональд Трамп подверг критике не только сам истребитель, но и весь проект, связанный с F-35. Одна только разработка самолета обошлась военному ведомству США в огромную сумму, стоимость каждого истребителя превышает 100 миллионов долларов, кроме того, он крайне дорог в обслуживании. Дональд Трамп предложил свернуть этот проект. Сейчас в Пентагоне заявили, что цена каждого истребителя пятого поколения упадет ниже отметки в 100 миллионов долларов, Минобороны США намерено закупить 90 самолетов F-35 на сумму около девяти миллиардов долларов.

Как сообщал Индикатор, 52 года назад совершил свой первый полет американский самолет-разведчик «Черный дрозд».