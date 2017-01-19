Адвокат Добровинский объяснил решение КС по ЮКОСу и 1,9 млрд евро

Конституционный суд принял решение, позволяющее Российской Федерации не выплачивать бывшим акционерам компании ЮКОС около 1,9 миллиарда евро компенсации, которая была им присуждена Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) еще в 2014 году.

Конституционный суд принял такой вердикт в связи с тем, что решение ЕСПЧ по делу ЮКОС противоречит Конституции Российской Федерации. По словам председателя КС Валерия Зорькина, РФ вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственная возможность не нарушить российскую Конституцию.

«Выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из российского бюджета, который не получал от ЮКОСа огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости», — отметил Зорькин.

Согласно законодательству Российской Федерации, Россия не обязана исполнять решения международных судов, если они противоречат российской Конституции.

«Европейский суд должен уважать суверенитет российского законодательства», — подчеркнул Зорькин.

Напомним, летом 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации экс-акционерам ЮКОСа в связи с якобы имевшим место нарушением их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Российский Минюст отказался признать решение ЕСПЧ справедливым и беспристрастным и обратился в Конституционный суд с соответствующей жалобой.

Решение Конституционного суда Федеральному агентству новостей прокомментировал один из самых известных российских адвокатов Александр Добровинский, защищавший, в том числе, интересы Филиппа Киркорова, а ранее принимавший участие в нескольких процессах, имеющих отношение к ЮКОСу и к его бывшим акционерам.

«Хорошо, что Конституционный суд вынес такое решение — ведь лучше не платить, чем платить, особенно ЮКОСу», — не без юмора отреагировал Добровинский, разъяснив свою позицию.

«Видите ли, в чем дело, — суд должен исходить из правосудия. И если Конституционный суд нашел возможность вынести такое решение на базе существующего законодательства, значит, он прав. И значит — это решение правильное и законное. Это только в Советском Союзе выносили решения в связи с «революционной целесообразностью» и идеологической «необходимостью момента», расстреливали и так далее. Сейчас мы живем в правовом государстве, и если Конституционный суд принял такое решение, значит, он нашел соответствующие обоснования в российском законодательстве и в Конституции», — подчеркнул Александр Добровинский.