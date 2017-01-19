Кремль объяснил, откуда берутся русофобские настроения в Прибалтике

Москва, 19 января. Русофобские настроения государствам Прибалтики или Восточной Европы навязывают извне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков обратил внимание, что Россия заинтересована в выстраивании добрых отношений со странами-соседями. Однако «они поддаются этим истеричным русофобским настроениям, которые очень искусно пестуются извне».

«Россия всегда проявляла абсолютное непонимание в отношении истеричного эмоционального русофобского фона, который зачастую навязывается извне нашим соседним государствам, будь то государства Прибалтики или Восточной Европы», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

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