Пьяный уралец погиб под колесами своего авто после купания в проруби

Екатеринбург, 19 января. Мужчина погиб под колесами своего авто Mitsubishi, показывая дорогу в Шалинском районе Свердловской области.

Как стало известно, трагический инцидент случился на лесной дороге. По имеющейся информации, легковое авто забуксовало, и водитель вышел из салона для того, чтобы помочь вытащить транспортное средство, показывая направление движения задним ходом.

Как сообщает Ura.ru, за руль машины сел его приятель, который находился на пассажирском сидении. В итоге водитель поехал задним ходом и допустил наезд на мужчину.

Позже стало известно, что мужчины работали вместе в предприятии, которое занимается вывозом древесины. А ночью они ездили купаться в прорубь. Отмечается, что оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.