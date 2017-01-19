Поставщик стабильности: Путин обещает помочь Мали в борьбе с терроризмом

19 Января 2017 14:24 42

Российская Федерация готова оказать поддержку руководству Мали в борьбе с международным терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на слова президента Владимира Путина. Россия становится поставщиком стабильности в мире, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Президент России выразил соболезнования президенту Мали Ибрагиму Бубакару Кейту в связи с трагическими последствиями нападения группы террористов на военный лагерь в городе Гао, что на северо-востоке самопровозглашенного государства Азавад. Оно находится в центральной части Мали.

«Президент России Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны к поддержке усилий руководства Мали по борьбе с экстремистскими группировками и к дальнейшему наращиванию сотрудничества в сфере антитеррора», — говорится в сообщении.

Кроме этого, лидер российского государства особенно подчеркнул, что циничные преступления боевиков-исламистов в Гао не могут иметь никаких оправданий. Более того, лидер России отметил, что существует острая необходимость борьбы с радикализмом в Западной Африке. И Российская Федерация в данном случае может оказать помощь.

«Во-первых, задача сегодня у нас в том, чтобы вовлечь как можно больше стран в борьбу с терроризмом, создать в глобальном масштабе некую антитеррористическую коалицию, которая позволила бы вести борьбу с террористами во всех уголках нашей планеты. И очень приятно, что сегодня в лице президента России Владимира Путина наша страна этому способствует. Во-вторых, если говорить о том, какую помощь мы можем оказывать, то это прежде всего консультационная помощь в части предотвращения террористических актов, в части локализации тех или иных террористических групп исходя из того опыта, который уже наработан нашей страной», — подчеркивает Юрий Швыткин.

Парламентарий отметил, что, помимо вышеперечисленного, Москва может направить на территорию Мали своих военных специалистов, которые в самый короткий срок могут обучить армию Мали успешным действиям против радикальных боевиков и бандформирований.

«Но не стоит даже думать о введении вооруженного контингента или группы вооруженных сил на территорию Мали. Об этом речи, конечно же, не идет. Ну а консультационная помощь — очень даже возможна. Так что Россию можно спокойно назвать поставщиком стабильности в мире», — заключает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне.

По его мнению, России необходимо создать обстановку нетерпимости к различным проявлениям терроризма. Это позволит избавить мир от самого понятия «терроризм». Напомним, 18 января при атаке смертника на военный лагерь на северо-востоке Мали погибло около 50 человек. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Аль-Мурабитун». Сам по себе кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в Ливии, когда на территорию страны хлынула волна беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть Мали, они провозгласили там независимое государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.