Песков о задержании Лисова: Россия не даст в обиду своих граждан

Москва, 19 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что Россия не допустит ущемления прав ее граждан за границей, если те не совершали противозаконных действий.

Так, на просьбу прокомментировать задержание российского программиста Станислава Лисова в Барселоне, представитель Кремля заявил, что российская сторона через МИД, а также загранпредставительства оказывает юридическую помощь таким россиянам, чтобы «беспочвенно подозрения ни на кого не падали». Песков добавил, что нужно обращать внимание на каждый конкретный инцидент.

Напомним, как сообщала «Газета.ру», ранее правоохранительные органы Испании по запросу ФБР и Интерпола задержали российского программиста Станислава Лисова из Таганрога.

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