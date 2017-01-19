Не наш вопрос: Песков отказался комментировать «мигалку» Сечина

Москва, 19 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о «мигалке», якобы установленной на автомобиле главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Вы знаете, это не наш вопрос, я не обладаю информацией, не знаю», — заявил представитель Кремля.

Ранее представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев объяснил журналистам, почему Сечин пользуется машиной со спецсигналом. Леонтьев напомнил, что Сечин является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК.

«Он как минимум госчиновник определенного уровня, имеющий право на мигалку и на спецавтомобиль» — заключил представитель «Роснефти».