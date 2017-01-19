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Идлиб: Пентагон подтвердил удар ВВС США по «Джебхат ан-Нусре»
Политика

Идлиб: Пентагон подтвердил удар ВВС США по «Джебхат ан-Нусре»

Сегодня 13:40
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Идлиб: Пентагон подтвердил удар ВВС США по «Джебхат ан-Нусре»

Вашингтон, 19 января. Пентагон официально подтвердил причастность военно-воздушных сил США к авиаудару, нанесенном по силам террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» в сирийской провинции Идлиб. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель Центрального командования США Майкл Мейер.

«Я могу подтвердить сведения о том, что мы проводили миссию против террористических формирований во вторник. Мы продолжаем анализировать результаты нанесенного авиаудара», — заявил официальный представитель Пентагона.

Ранее в местных новостных источниках распространилась информация о том, что в провинции Идлиб погиб один из главарей террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) по имени Абу Ибрагим Аль-Туниси. Предположительно, удар с воздуха был нанесен боевым беспилотником США около населенного пункта Акраба.

Аль-Туниси был одним из наиболее влиятельных полевых командиров группировки «Фронт ан-Нусра».

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Валентин Меликов
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