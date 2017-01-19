Петербург презентовал эмблему города на Евро-2020

Санкт-Петербург, 19 января. В Петербурге состоялась презентация официального логотипа города, который является одним из организаторов Чемпионата Европы-2020.

Мероприятие, в котором приняли участие вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, президент УЕФА Александр Чеферин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, проходило в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове. Официальным символом Петербурга был выбран мост. По словам Мутко, мост символизирует дружбу 12-ти стран, принимающих континентальное первенство.

«Здесь родился наш футбол. Когда встал вопрос о городе-участнике Евро-2020, мы не сомневались, что это будет Петербург», — пояснил чиновник «Комсомольской правде — Петербург».

Напомним, что Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах: Петербурге, Амстердаме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Риме, Мюнхене, Брюсселе, Глазго, Копенгагене, Бильбао, Дублине и Лондоне.