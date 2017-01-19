FAN-TV Лента новостей
Петербург презентовал эмблему города на Евро-2020
Спорт

Петербург презентовал эмблему города на Евро-2020

Сегодня 13:25
66

Петербург презентовал эмблему города на Евро-2020

Санкт-Петербург, 19 января. В Петербурге состоялась презентация официального логотипа города, который является одним из организаторов  Чемпионата Европы-2020. 

Мероприятие, в котором приняли участие вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, президент УЕФА Александр Чеферин и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, проходило в Манеже Первого кадетского корпуса на Васильевском острове. Официальным символом Петербурга был выбран мост. По словам Мутко, мост символизирует дружбу 12-ти стран, принимающих континентальное первенство.

«Здесь родился наш футбол. Когда встал вопрос о городе-участнике Евро-2020, мы не сомневались, что  это будет Петербург», — пояснил чиновник «Комсомольской правде — Петербург».

Напомним, что Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах: Петербурге, Амстердаме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Риме, Мюнхене, Брюсселе, Глазго, Копенгагене, Бильбао, Дублине и Лондоне.

 

комментарии
Геннадий Плющев
Новости партнеров
Эксклюзив

Решение специализированных задач: почему России нужны ЧВК

Сегодня 13:28
80

Пугающая неопределенность: почему банки просят повременить с переходом на карты «Мир»

Сегодня 12:44
267

Сирия новости 19 января 12.30: сирийская армия загнала в "котел" боевиков в Дамаске, ИГ казнило пленных в Пальмире

Сегодня 12:30
669

Нефть бюджету не товарищ: почему Минфину РФ нравится влезать в долги

Сегодня 12:22
241

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Сегодня 12:16
471
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ФАС предупредила ЦБ о негативных последствиях перевода бюджетников на карты «Мир»

13:48

Песков: В Кремле никогда не допускали личных выпадов в адрес Обамы

13:47

Кремль объяснил, откуда берутся русофобские настроения в Прибалтике

13:47

Не наш вопрос: Песков отказался комментировать «мигалку» Сечина

13:47

Кремль отверг упреки Байдена в запугивании других стран

13:46

Украина распахнула свои двери для военных из США и стран НАТО

13:46

Кремль уличил Обаму во лжи: РФ готова обсуждать ядерное разоружение

13:46

Адвокат Добровинский объяснил решение КС по ЮКОСу и 1,9 млрд евро

13:45

Песков: Говорить о содержании ДНР и ЛНР за счет России некорректно

13:43

Пьяный уралец погиб под колесами своего авто после купания в проруби

13:41

Уникальный робот-«рукав» спасет пациентов-сердечников

13:41

Идлиб: Пентагон подтвердил удар ВВС США по «Джебхат ан-Нусре»

13:40
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ФАС предупредила ЦБ о негативных последствиях перевода бюджетников на карты «Мир»
Читать
Закрыть