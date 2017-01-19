Песков о решении по делу ЮКОСа: Россия продолжит отстаивать свои интересы

Москва, 19 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует решение Конституционного суда относительно выплат экс-акционерам ЮКОСа, но заверяет, что Россия продолжит юридически отстаивать свои интересы.

Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на решение Конституционного суда по части выплат бывшим акционерам ЮКОСа. «Это вопрос судебный, поэтому мы не хотели бы никак комментировать», — заявил Песков. Он также добавил, что Российская Федерация «защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы». Пресс-секретарь напомнил, что ЕСПЧ подтвердил отсутствие политической мотивации Москвы. ЮКОС действительно нарушал налоговое законодательство, уклоняясь от налогов.