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Песков о решении по делу ЮКОСа: Россия продолжит отстаивать свои интересы
Общество

Песков о решении по делу ЮКОСа: Россия продолжит отстаивать свои интересы

Сегодня 13:26
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Песков о решении по делу ЮКОСа: Россия продолжит отстаивать свои интересы

Москва, 19 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует решение Конституционного суда относительно выплат экс-акционерам ЮКОСа, но заверяет, что Россия продолжит юридически отстаивать свои интересы.

Сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о реакции Кремля на решение Конституционного суда по части выплат бывшим акционерам ЮКОСа. «Это вопрос судебный, поэтому мы не хотели бы никак комментировать», — заявил Песков. Он также добавил, что Российская Федерация «защищает и продолжит в юридическом плане отстаивать свои интересы». Пресс-секретарь напомнил, что ЕСПЧ подтвердил отсутствие политической мотивации  Москвы. ЮКОС действительно нарушал налоговое законодательство, уклоняясь от налогов.

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Ирина Селезнева
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Песков: Говорить о содержании ДНР и ЛНР за счет России некорректно
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