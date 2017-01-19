ИГИЛ потеряло несколько БМП под Дейр эз-Зором

Дейр эз-Зор, 19 января. Правительственные войска Сирии успешно отбили очередную атаку ИГИЛ на подступах к Дейр эз-Зору.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) попытались прорваться в город, используя заминированные автомобили со смертниками. Исламистам даже удалось рассечь оборонительные ряды САА на две части, что грозило окружением правительственных сил, однако бойцы Сирийской Арабской Армии сомкнули фланги и укрепили свои позиции. Военным удалось уничтожить несколько единиц БМП террористов, а также пикапы с пулеметами, безоткатные орудия и два танка. Сирийская авиация оказывает поддержку наземным войскам.