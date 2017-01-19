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В ДНР возбудили дело против офицера ВСУ, командовавшего обстрелом Горловки
Новороссия

В ДНР возбудили дело против офицера ВСУ, командовавшего обстрелом Горловки

Сегодня 13:15
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В ДНР возбудили дело против офицера ВСУ, командовавшего обстрелом Горловки

Донецк, 19 января. Генеральная прокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело в отношении украинского офицера Вячеслава Власенко, командовавшего обстрелом Горловки 15 января. В результате обстрела ВСУ был ранен ребенок.

Как рассказал начальник следственного управления Генпрокуратуры Роман Белоус, уголовное дело возбуждено против командира 46-го отдельного батальона специального назначения «Донбасс-Украина» полковника Вячеслава Власенко и других лиц. По мнению следователей, украинские военнослужащие виновны в совершении террористических актов по предварительному сговору, что повлекло тяжкие последствия. Также их подозревают в ведении агрессивной войны.

По данным Белоуса, именно Власенко отдавал приказы на обстрел Горловки 15 января.

Напомним, в воскресенье ВСУ накрыли минометным огнем поселок Доломитное на севере Горловики. В результате атаки был ранен трехлетний мальчик.

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Алия Шарафутдинова
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