Кремль не слышал о намерениях Италии пригласить Путина на саммит G7

Москва, 19 января. В Кремле ничего не знают о намерениях правительства Италии пригласить главу российского государства Владимира Путина на саммит G7 этой весной. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, Кремлю ничего не известно, отметив, что не было никаких заявлений итальянского правительства. Песков также напомнил позицию Москвы относительно G7 и уместность участия в данном формате.

«Позиция российской стороны в отношении семерки и целесообразности участия в этом формате так же хорошо известна», — заявил представитель Кремля.

Напомним, из-за событий в Крыму в 2014 году участники G8 решили не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без российской стороны. Тогда глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не собирается этого делать.