Бард Новиков назвал нового инвестора «Бухты Квинс»

19 Января 2017 13:18 50

Екатеринбург, 15 января. Обвиняемый в мошенничестве бард Александр Новиков рассказал, кто достроит коттеджный поселок «Бухта Квинс». По словам шансонье, обманутым пайщикам вернут средства.

Новиков особо подчеркнул, что он уже достиг соглашения с инвестором и застройщиком, которые готовы вернуть деньги пайщикам «Бухта-Квинс» путем выкупа паев. «Есть четыре потенциальных инвестора, один из них Алибек Исаев, стоимость завершения проекта жилого комплекса — 1,5 млрд рублей», — рассказал музыкант журналистам.

По данным местного издания «Правде УрФО», о своем намерении выступить инвестором также заявила корпорация «Маяк». По словам основателя корпорации и экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимира Конькова, стороны уже подписали соответствующее соглашение.