Уникальный робот-«рукав» спасет пациентов-сердечников

Вашингтон, 19 января. Команда ученых из США, Германии, Великобритании и Ирландии создала уникальное устройство, которое поможет пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями поддерживать сердечный ритм. Подробную информацию о медицинской технической новинке можно узнать в журнале Science Translational Medicine.

Разработка представляет рукав, охватывающий сердце по спирали. Материал, из которого сделано данное устройство, напоминает внешние слои ткани сердечной мышцы. Конструкция робота позволяет избегать контакта с кровью пациента, это значительно уменьшает опасность заражения, сообщает «Индикатор».

Сигнал от кардиостимулятора руководит движениями устройства, которые создают имитацию естественного ритма биения сердца. В рамках опытов на животных при помощи специалистам удалось восстановить частоту сердечных сокращений с 47 до 97% от нормы.