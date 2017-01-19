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Песков: В Кремле никогда не допускали личных выпадов в адрес Обамы
Политика

Песков: В Кремле никогда не допускали личных выпадов в адрес Обамы

Сегодня 13:47
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Песков: В Кремле никогда не допускали личных выпадов в адрес Обамы

Москва, 19 января. На официальном уровне представители России никогда не допускали личных выпадов в адрес президента США Барака Обамы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что при Обаме отношения России и США претерпели серьезное ухудшение на всех уровнях. Однако Песков заметил, что Москва всегда проявляет уважение к президенту любой страны.

«Что касается каких-то личных выпадов, то, насколько мне известно, на официальном уровне этого никто не допускает и об этом не может быть и речи, — пояснил пресс-секретарь президента России, — в Москве всегда проявляли и будут проявлять уважение к президенту любого иностранного государства, тем более США».

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Катерина Тимошенская
#барак обама #дмитрий песков
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Песков: Говорить о содержании ДНР и ЛНР за счет России некорректно
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