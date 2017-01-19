Сирия: армия отбила атаку ИГИЛ в югу от авиабазы «Кувейрис» в провинции Алеппо

Дамаск, 19 января. Подразделения вооруженных сил Сирии отбили нападение боевиков «Исламского государства» в районе, расположенном к югу от имеющей важное стратегическое значение авиабазы «Кувейрис», которая расположена в восточной части провинции Алеппо. Силы террористов понесли значительные потери.

Террористы ИГИЛ попытались совершить нападение на Академию военно-воздушных сил Сирии, расположенную к югу от «Кувейриса». Силы террористов наступали с направления между городами Аль-Махдум и Дейр-Хафер, расположенными неподалеку от Академии ВВС.

Встретив упорное сопротивление сирийских войск, террористы потеряли не менее десяти боевых машин — «техничек» — и значительное количество живой силы.

В ответ на действия террористов сирийская авиация нанесла удары по позициям ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) в городах Эль-Баб, Дейр-Хафер и деревне Аль-Амам.

Напомним, ранее по целям террористов в Эль-Бабе нанесли удары ВКС РФ и ВВС Турции.