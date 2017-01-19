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Горбачев о повестке от Литвы: Что за безобразие?!
Общество

Горбачев о повестке от Литвы: Что за безобразие?!

Сегодня 16:05
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Горбачев о повестке от Литвы: Что за безобразие?!

Москва, 19 января. Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал ерундой сообщения о получении им повестки от Окружного суда Вильнюса. Для дачи показаний, как подчеркивает Михаил Горбачев, его никто не вызывал,а если бы и вызывал, то он никуда бы не поехал, 

Речь идет о судебном процессе по делу о стычке у телебашни в Вильнюсе 13 января 1991 года, жертвами которой стали 14 человек. В четверг ряд СМИ распространил сообщения, что Горбачев якобы получил повестку в Окружной суд Вильнюса и должен прибыть в Литву для дачи показаний. Судья Айнора Корнелия Мацявичене утверждает, что повестку Фонду Горбачева вручили еще 28 декабря. Дать показания Горбачеву разрешили по видеосвязи.

Однако сам Горбачев говорит, что о повестке узнал от журналистов, а сам ничего не получал. 
«Это ерунда. В прессе я вижу, что меня вызвали, но я ничего не получал. Если бы даже я получил, то никуда бы не поехал. Что за безобразие? Почему я должен ехать?», - возмутился он в комментариях телеканалу Life. Он подчеркнул, что отвечал за всю страну и никуда не должен «ехать по вызову».

«Смешно как-то. Я не участвовал, не давал разрешения. Когда все это выявилось, началась разборка. Нет у меня для них свидетельств», — добавил Горбачев, подчеркнув, что об этом «знает весь мир», но в суде Вильнюса почему-то не знают.

комментарии
Ярослава Замысловатова
#михаил горбачев
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