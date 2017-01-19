Мутко поддержал российских атлетов, готовых выступать под нейтральным флагом

19 Января 2017 13:18 51

Москва, 19 января. Вице-премьер правительства России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко высказал свое мнение относительно того, что российских легкоатлетов допустят до международных соревнований выступать под нейтральным флагом.

По словам Мутко, он будет только рад, если российских спортсменов допустят под нейтральным флагом.

«Мы и так знаем, что они наши. Мы будем их поддерживать», — отметил он.

Напомним, российские легкоатлеты не могут выступать на международных стартах по причине приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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