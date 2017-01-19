Фотохронику войны в Сирии Госдума может представить в ПАСЕ и ОБСЕ

19 Января 2017 13:06 44

Москва, 19 января. Госдума предложит коллегам из ПАСЕ, ОБСЕ и Европарламента разместить в своих стенах фотовыставку, посвященную событиям в Сирии, сообщил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Выставка «Сирийские фотохроники» открылась в Госдуме в среду. Парламентарии намерены предложить разместить у себя фотографии, сделанные российскими журналистами в Сирии, коллегам из ОБСЕ, ПАСЕ и Европарламента. «Рискуя своей жизнью, корреспонденты добывали эти уникальные материалы, фотографии, которые способны рассказать сегодняшней Европе о том, что реально происходит на территории Сирии», — пояснил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.