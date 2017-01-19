Большинство американцев не верят в «российских хакеров»

Вашингтон, 19 января. Больше половины американцев не верят в то, что хакерские атаки на Демократическую партию США, в которых Вашингтон обвиняет Москву, повлияли на исход президентских выборов. Об этом свидетельствует недавний опрос, проведенный американским телеканалом CNN и изданием ORC.

Как показало исследование, 58% респондентов считают, что итоги выборов были бы такими же, даже если бы хакеры не обнародовали письма демократов. Еще 56% американцев уверены, что США должны улучшить свои отношения с Россией вместо того, чтобы оказывать на нее экономическое и политическое давление, пишет портал Zero Hedge.