Отец в Приморье случайно убил пятилетнего сына средством от тараканов



Владивосток, 19 января. Пятилетний малыш в Приморье стал жертвой средства от тараканов. Насекомых пытался уничтожить отец ребенка.

Трагедия произошла в городе Артем. По данным местной полиции, смерть ребенка констатировали прибывшие по вызову врачи скорой помощи. Кроме того, они выявили признаки отравления у 33-летнего отца погибшего мальчика, его 32-летней жены и их старшего 12-летнего сына.

О ЧП врачи сообщили в полицию. При проверке следственно-оперативная группа установила, что накануне мужчина принес домой 15 таблеток для уничтожения тараканов. Отраву он разложил по всему дому. Вскоре таблетки превратились в порошок, а состояние всей семьи резко ухудшилось в четверг.

Доследственная проверка по данному факту продолжается, уточнили в СК РФ по Приморскому краю.

