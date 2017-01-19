Кличко: Украина не может отказаться от НАТО и ЕС

19 Января 2017 12:57 56

Киев, 19 января. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у Украины нет другой альтернативы, кроме процесса европейской и евроатлантической интеграции.

Перед украинским завтраком в Давосе, которые ежегодно проводит украинский бизнесмен Виктор Пинчук, политик подчеркнул, что сегодня звучат дискуссии относительно того, чтобы «поменять» Донбасс на Крым. По мнению Кличко, озвучиваются и другие «идеи».

«Но я убежден: никаких торгов по поводу территориальной целостности Украины быть не может! И это — ключевая позиция», — добавил градоначальник.

Кличко также призвал доносить до европейских и американских политиков приоритеты и позицию Украины.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что вернуть Украине Донбасс мирным путем можно лишь отказавшись от притязаний на Крым.