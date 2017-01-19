up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Украина

Кличко: Украина не может отказаться от НАТО и ЕС

19 Января 2017 12:57
56Просмотры

Кличко: Украина не может отказаться от НАТО и ЕС

Киев, 19 января. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что у Украины нет другой альтернативы, кроме процесса европейской и евроатлантической интеграции.

Перед украинским завтраком в Давосе, которые ежегодно проводит украинский бизнесмен Виктор Пинчук, политик подчеркнул, что сегодня звучат дискуссии относительно того, чтобы «поменять» Донбасс на Крым. По мнению Кличко, озвучиваются и другие «идеи».

«Но я убежден: никаких торгов по поводу территориальной целостности Украины быть не может! И это — ключевая позиция», — добавил градоначальник.

Кличко также призвал доносить до европейских и американских политиков приоритеты и позицию Украины.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что вернуть Украине Донбасс мирным путем можно лишь отказавшись от притязаний на Крым. 

Алия Шарафутдинова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС