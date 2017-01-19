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Россия

Медведев принял отставку замминистра экономического развития

19 Января 2017 13:07
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Медведев принял отставку замминистра экономического развития

Москва, 19 января. Заместитель министра экономического развития России Игорь Рева подал в отставку по собственному желанию. Об этом говорится в распоряжении правительства, обнародованном на официальном портале правовой информации.

Документ датирован 17 января 2016 года, отставку уже принял премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — он уже подписал данный документ.

«Освободить Реву Игоря Александровича от должности заместителя министра экономического развития России по его просьбе», — говорится в официальном распоряжении.

Ранее в Минэкономразвития появился новый руководитель, 34-летний Максим Орешкин. Он был назначен на данную должность после того как с поста министра сняли Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия — главу ведомства поймали на крупной взятке.

Таисия Григорьева

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