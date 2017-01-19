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Террористы ИГИЛ в Ираке сожгли заживо мать и четверых детей
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Террористы ИГИЛ в Ираке сожгли заживо мать и четверых детей

Сегодня 13:02
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Террористы ИГИЛ в Ираке сожгли заживо мать и четверых детей

Багдад, 19 января. Террористы «Исламского государства» в иракской провинции Киркук уничтожили целую семью. Мать и четверо детей разного возраста были связаны вместе и сожжены заживо за попытку покинуть «земли Халифата» в Ираке.

Об очередном кровавом преступлении террористов сообщила иракская Al Sumaria. Сожжение произошло в городе Хавиджа, где террористы действуют свободно. Семья попыталась уйти из контролируемого боевиками города в направлении освобожденного правительственными войсками города Киркук, пытаясь бежать от гуманитарного кризиса, свирепствующего на контролируемых ИГИЛ территориях.

Мать, трое ее дочерей разного возраста и девятимесячный мальчик были сожжены заживо перед группой местных жителей для устрашения местных жителей, которые направлялись в город Аль-Алам в провинции Сахалуддин, частично контролируемой «Исламским государством» (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда).

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