Десятки пожарных погибли при обрушении высотки в Тегеране

Тегеран, 19 января. Минимум 30 пожарных погибли в Тегеране при крушении высотного здания после возгорания.

Пожар произошел на 9-м этаже 17-этажного торгового комплекса «Пласко». Высотка была сооружена 50 лет назад в центре Тегерана. Пламя быстро охватило всю верхнюю часть здания. Через некоторое время высотное здание обрушилось.

По последним данным, в трагедии погибли 30 пожарных. Также известно, что от пожара пострадали около 40 человек.

Tehran’s Very first mall #Plasco Building, Collapses After Fire: Iran State Media pic.twitter.com/xDGZRjquEK — Ali Hamedani (@BBCHamedani) January 19, 2017

Ранее были опубликованы фотографии с места завала снежной лавиной отеля в области Абруццо в Италии. На данный момент спасатели ведут поиски погребенных под снегом постояльцев Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо.