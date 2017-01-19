FAN-TV Лента новостей
Десятки пожарных погибли при обрушении высотки в Тегеране
Происшествия

Десятки пожарных погибли при обрушении высотки в Тегеране

Сегодня 13:05
30

Десятки пожарных погибли при обрушении высотки в Тегеране

Тегеран, 19 января. Минимум 30 пожарных погибли в Тегеране при крушении высотного здания после возгорания.

Пожар произошел на 9-м этаже 17-этажного торгового комплекса «Пласко». Высотка была сооружена 50 лет назад в центре Тегерана. Пламя быстро охватило всю верхнюю часть здания. Через некоторое время высотное здание обрушилось.

По последним данным, в трагедии погибли 30 пожарных. Также известно, что от пожара пострадали около 40 человек.

Ранее были опубликованы фотографии с места завала снежной лавиной отеля в области Абруццо в Италии. На данный момент спасатели ведут поиски погребенных под снегом постояльцев Rigopiano di Farindola в горном массиве Гран-Сассо.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Пугающая неопределенность: почему банки просят повременить с переходом на карты «Мир»

Сегодня 12:44
140

Сирия новости 19 января 12.30: сирийская армия загнала в "котел" боевиков в Дамаске, ИГ казнило пленных в Пальмире

Сегодня 12:30
312

Нефть бюджету не товарищ: почему Минфину РФ нравится влезать в долги

Сегодня 12:22
173

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Сегодня 12:16
283

Новости Новороссии: Киев пытался завербовать жителя ЛНР, преподавателей украинского переучивают в ДНР

Сегодня 12:16
146
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Террористы ИГИЛ в Ираке сожгли заживо мать и четверых детей

13:02

Большинство американцев не верят в «российских хакеров»

12:58

Отец в Приморье случайно убил пятилетнего сына средством от тараканов

12:58

Кличко: Украина не может отказаться от НАТО и ЕС

12:57

«Спартак» завершил трансферную кампанию

12:52

Хоррор «Не стучи дважды» расскажет о важности семейных уз

12:50

Сенсация в Мельбурне: Джокович проиграл узбекскому теннисисту на Australian Open

12:47

Тело первого погибшего извлекли из погребенного под снегом отеля в Италии

12:47

Путин: Россия готова помочь Мали в борьбе с терроризмом

12:45

Подмосковные такси перекрасят в один цвет

12:45

Пугающая неопределенность: почему банки просят повременить с переходом на карты «Мир»

12:44

Пальмира: боевики ИГИЛ устроили массовую казнь на древнеримском стадионе

12:37
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Террористы ИГИЛ в Ираке сожгли заживо мать и четверых детей
Читать
Закрыть