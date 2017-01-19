«Спартак» завершил трансферную кампанию

Москва, 19 января. Как стало известно Федеральному агентству новостей, московский «Спартак» завершил работу по усилению состава в текущее трансферное окно.

По словам источника, знакомого с ситуацией, руководство клуба считает нецелесообразным дальнейшие приобретения. Исключением станут приобретения на случай ухода кого-либо из футболистов обоймы.

Этой зимой «Спартак» подписал вратаря Александра Селихова и защитника Георгия Джикию из «Амкара», полузащитника Александра Самедова из «Локомотива», а также нападающего «Милана» Луиса Адриано.

Отметим также, что лидеры чемпионата России продлили контракт с вице-капитаном команды Сальваторе Боккетти и сумели сохранить свою главную звезду — голландца Куинси Промеса.