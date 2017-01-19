Решение специализированных задач: почему России нужны ЧВК

В Государственной думе уже не первый день обсуждается законопроект о создании в Российской Федерации частных военных компаний (ЧВК). Накануне зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий допустил возможность создания ЧВК, например, в рамках закона о Добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с сенатором — представителем оборонного комитета и военным экспертом о ЧВК и возможности его создания в России.

Начнем по порядку. Что такое ЧВК? Это коммерческая организация, которая предлагает специализированные услуги, связанные с защитой, охраной, сучастием в вооруженных конфликтах. Кроме того, деятельность ЧВК подразумевает стратегическое планирование, сбор разведывательной информации, логистику и консультирование.

На сегодняшний день в России существует реальная проблема с обеспечением судов, охраной ряда объектов нефтегазового сектора и так далее. ЧВК могли бы стать решением этой проблемы. Более того, такая практика активно применяется странами Запада, в частности США, Великобританией и Францией.

Стоит отметить, что одной из самых распространенных задач офицеров ЧВК является военное обучение солдат различных армий, повышение их боеготовности и составление стратегического планирования. За примерами далеко ходить не нужно: Франция уже давно «натаскивает» правительственные силы Сомали, помогая им бороться с пиратами.

В законопроект уже внесены серьезные изменения (его рассматривают еще с 2014 года). Например, сотрудником ЧВК могут стать лица, достигнувшие 21 года, а не 18 лет, как это было в изначальной версии. Важно обратить внимание на то, что из законопроекта вычеркнут пункт, который давал разрешение ЧВК торговать оружием. Были серьезно ограничены возможности ЧВК участвовать в разрешении вооруженных конфликтов. По сути, последняя версия законопроекта предлагает ограничить частные военные компании защитой российских транснациональных корпораций за границей. То есть охрана стратегически важных объектов и защита ключевого персонала страны.

Начальник сектора военной политики и экономики Российского института стратегических исследований Иван Коновалов в беседе с ФАН отметил, что ЧВК — это, прежде всего, западный тренд. В России, заметил он, это пока воспринимается с большим трудом.

«Тем не менее я должен отметить, что ЧВК — мировой тренд. И мы должны какое-то решение по этому вопросу выработать. Сейчас у нас какая-то «серая зона» по поводу частных военных компаний. Мы никак не можем с ними определиться. А на самом деле что происходит? У нас есть несколько десятков ЧВК, которые фактически работают по контракту с западными компаниями за рубежом. Поскольку у нас нет закона, который бы регулировал их деятельность, здесь они являются ЧОП (частное охранное предприятие, — Прим. ФАН). У нас многие не понимают, что такое ЧВК. Частная военная компания — структура, имеющая от государства лицензию на действия в интересах этого государства за рубежом. У нас же многие называют их наемниками. Но дело ведь не в этом. Есть задачи, которые армия за границей не может решить в силу определенных обстоятельств. И МВД, и ФСБ, и СВР не могут решить. Вот, например, американцы, британцы, французы и даже китайцы с успехом используют ЧВК. А мы так и будем сидеть, ждать у моря погоды? Тут все очень просто. Я понимаю, что в России это воспринимается крайне негативно, потому что многие считают их наемниками», — пояснил военный эксперт.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в комментарии ФАН выразил абсолютно четкое убеждение, что частные военные компании России нужны. Но, заметил он, здесь присутствует много нюансов.

«Необходимо четко использовать зарубежный опыт, в том числе американский, с точки зрения позиционирования ЧВК. Потому что частные военные компании — инструмент для решения многих вопросов, в том числе международных. Когда, например, не должно быть государственной ответственности в силу многих действующих законодательств других стран. Американцы этим очень активно пользуются. Понимая это, я думаю, что то количество людей с определенным опытом, которые, может быть, по каким-то показаниям здоровья и так далее не могут служить в вооруженных силах, они могли бы спокойно выполнять определенные задачи в составе ЧВК. Тем более, что сегодня наши российские коммерческие компании («Газпром», «Транснефть», «Лукойл» и масса других) имеют за рубежом свою инфраструктуру. Там требуется ремонт, сопровождение, охрана и прочее. И наличие ЧВК в этих условиях — правильное решение. Местный материал, назовем это так, которым пользуются наши компании за границей, вообще не выдерживает никакой критики», — считает Клинцевич.

Кроме того, заметил Клинцевич, встает вопрос о получении ЧВК оружия. Как показывает практика, частные военные компании имеют стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, бронетехнику. Поэтому в этом вопросе должны быть выстроены четкие взаимоотношения законодательства с ЧВК.

«Также считаю необходимым привести еще один аргумент в пользу частных военных компаний. У нас было очень много военнослужащих, которые были задействованы в различных конфликтах. После службы они не смогли адаптироваться в обществе. Те социальные адаптации, которые мы проводили и на которые потратили огромные средства, не оправдали себя. Специфика, психология, ментальность этих людей особая. Ну не могут они работать учителями, таксистами, быть бизнесменом и другими. В ЧВК эти люди могут преуспеть. Это очень важно. И очень хорошо, что тема продолжает получать развитие. Кроме того, с появлением Россгвардии появились реальные возможности контроля за этими организациями. Сегодня существует вопрос востребованности ЧВК», — резюмировал Франц Клинцевич.