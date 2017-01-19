Путин: Россия готова помочь Мали в борьбе с терроризмом

19 Января 2017 12:45 36

Москва, 19 января. Россия готова оказать помощь Республике Мали в борьбе с терроризмом. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя недавний теракт, который произошел в африканской стране.

Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате этой атаки, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

«Это циничное преступление не может иметь никаких оправданий», — цитирует президента пресс-служба Кремля.

Власти Мали тем временем объявили трехдневный траур по жертвам теракта. В результате атаки на военную базу в городе Гао погибли 60 военных, свыше 100 человек получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Аль-Каида».