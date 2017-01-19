Не обольщайтесь: Медведев поделился прогнозом по отмене санкций

Москва, 19 января. Сегодня на заседании российского правительства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что санкции и относительно невысокие цены на нефть сохранятся в среднесрочной перспективе.

Глава отечественного правительства Дмитрий Медведев прокомментировал ценообразование на черное золото. Он отметил, что, исходя из консервативного прогноза, предполагаются невысокие цены на нефть. «Не надо обольщаться, скорее всего, (санкции и цены на энергоресурсы) сохранятся в среднесрочной перспективе, — заметил Медведев. — Мы, во всяком случае, будем исходить из консервативного прогноза», — пояснил премьер-министр. Как сообщала ранее Газета.Ru, Дмитрий Медведев накануне утвердил постановление относительно выделения субсидий для антидопингового обеспечения российских сборных.