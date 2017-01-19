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Подмосковные такси перекрасят в один цвет
Общество

Подмосковные такси перекрасят в один цвет

Сегодня 12:45
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Подмосковные такси перекрасят в один цвет

Москва, 19 января. Депутаты Московской областной думы приняли закон, который определяет единую цветовую гамму для всех такси региона, заявил замминистра транспорта региона Андрей Середнев.

Закон определяет единый цвет для легковых автомобилей, на которых работают таксисты. Теперь все машины в течение пяти лет должны окрасить в белый цвет, поверх которого будет светоотражающая полоса желтого цвета.

«Предполагаемое оформление будет способствовать созданию единого образа легкового такси и общественного транспорта, так как такая цветовая гамма используется автопарком «Мострансавто» и будет являться визитной карточкой Московской области», — цитирует Середнева интернет-издание «Подмосковье сегодня».

17 января московские полицейские задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении пассажира.

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Катерина Тимошенская
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