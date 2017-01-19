ФАС предупредила ЦБ о негативных последствиях перевода бюджетников на карты «Мир»

19 Января 2017 13:48 55

Москва, 19 января. Обязанность российских банков перевести все выплаты работникам бюджетной сферы на карты национальной платежной системы «Мир» может привести к ограничению конкуренции, заявила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.

По ее мнению, инициатива нарушит конкуренцию на рынке платежных систем и приведет к ущемлению прав граждан.

Как отметила Беляева, ранее ФАС направила соответствующее заключение Центробанку РФ.

Ранее стало известно, что несколько крупных банков России направят письмо на имя председателя Банка РФ Эльвиры Набиуллиной с просьбой не вводить обязательное требование по переводу всех бюджетных средств, включая зарплаты, пенсии и оплату больничных листов, на карту «Мир».

Напомним, 22 декабря в Госдуму РФ был введен законопроект предусматривающий, в частности, перевод банками всех расчетов бюджетников до 1 января 2018 года на карту «Мир».