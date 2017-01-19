FAN-TV Лента новостей
Тело первого погибшего извлекли из погребенного под снегом отеля в Италии
Весь мир

Тело первого погибшего извлекли из погребенного под снегом отеля в Италии

Сегодня 12:47
41

Тело первого погибшего извлекли из погребенного под снегом отеля в Италии
Рим, 19 января. Тело первого погибшего извлекли спасатели из погребенного под снегом отеля в центральной части Италии. Поисковая операция на месте трагедии у Rigopiano di Farindola продолжаются. Видео с места трагедии уже появилось в Сети.

Всего по последним данным, в снежной ловушке, в которую превратился отель после схода лавины, оказались почти три десятка человек. Все они могут погибнуть. Спасти пока удалось лишь двоих пострадавших, уточняет ТАСС. В Ростуризме сообщили, что граждан РФ в накрытом лавиной отеле не было.

Как сообщалось ранее, сход лавины на Аппенинском полуострове произошел вечером 18 января. Причиной могли стать подземные толчки. 

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

Пугающая неопределенность: почему банки просят повременить с переходом на карты «Мир»

Сегодня 12:44
59

Сирия новости 19 января 12.30: сирийская армия загнала в "котел" боевиков в Дамаске, ИГ казнило пленных в Пальмире

Сегодня 12:30
104

Нефть бюджету не товарищ: почему Минфину РФ нравится влезать в долги

Сегодня 12:22
131

Порошенко под дверью: по Крыму и Донбассу Трамп будет сверять часы с Россией

Сегодня 12:16
193

Новости Новороссии: Киев пытался завербовать жителя ЛНР, преподавателей украинского переучивают в ДНР

Сегодня 12:16
106
Показать еще
Прямая трансляция

Крещение-2017: самая главная купель Петербурга построена, народ начал раздеваться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пугающая неопределенность: почему банки просят повременить с переходом на карты «Мир»

12:44

Пальмира: боевики ИГИЛ устроили массовую казнь на древнеримском стадионе

12:37

Рада дала добро иностранным военным тренироваться на украинской земле

12:34

Слуцкий надеется на единогласную ратификацию «Турецкого потока» Госдумой

12:32

Путин подарил Шаймиеву карту древней Тартарии

12:31

Шувалов рассказал о планах по долгосрочной стабилизации рубля

12:30

Сирия новости 19 января 12.30: сирийская армия загнала в "котел" боевиков в Дамаске, ИГ казнило пленных в Пальмире

12:30

Ученые нашли способ эффективного запоминания любой информации

12:26

Янукович настаивает на международном расследовании убийства людей на Майдане

12:23

Нефть бюджету не товарищ: почему Минфину РФ нравится влезать в долги

12:22

Шойгу прибыл для участия в сборах военного руководства ЮВО в Ростове

12:19

Ирак: ИГИЛ в Мосуле пыталось построить самолет

12:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пугающая неопределенность: почему банки просят повременить с переходом на карты «Мир»
Читать
Закрыть