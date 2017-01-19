Тело первого погибшего извлекли из погребенного под снегом отеля в Италии



Рим, 19 января. Тело первого погибшего извлекли спасатели из погребенного под снегом отеля в центральной части Италии. Поисковая операция на месте трагедии у Rigopiano di Farindola продолжаются. Видео с места трагедии уже появилось в Сети.

Всего по последним данным, в снежной ловушке, в которую превратился отель после схода лавины, оказались почти три десятка человек. Все они могут погибнуть. Спасти пока удалось лишь двоих пострадавших, уточняет ТАСС. В Ростуризме сообщили, что граждан РФ в накрытом лавиной отеле не было.

Как сообщалось ранее, сход лавины на Аппенинском полуострове произошел вечером 18 января. Причиной могли стать подземные толчки.