Тело первого погибшего извлекли из погребенного под снегом отеля в Италии

Рим, 19 января. Тело первого погибшего извлекли спасатели из погребенного под снегом отеля в центральной части Италии. Поисковая операция на месте трагедии у Rigopiano di Farindola продолжаются. Видео с места трагедии уже появилось в Сети.
Всего по последним данным, в снежной ловушке, в которую превратился отель после схода лавины, оказались почти три десятка человек. Все они могут погибнуть. Спасти пока удалось лишь двоих пострадавших, уточняет ТАСС. В Ростуризме сообщили, что граждан РФ в накрытом лавиной отеле не было.
Как сообщалось ранее, сход лавины на Аппенинском полуострове произошел вечером 18 января. Причиной могли стать подземные толчки.
#BREAKING: at least 25 tourist & staff missing and feared dead after #avalanche struck hotel in #Pescara, #Abruzzo region in #Italy pic.twitter.com/McAqjtL28B— Amichai Stein (@AmichaiStein1) January 19, 2017