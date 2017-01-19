Сенсация в Мельбурне: Джокович проиграл узбекскому теннисисту на Australian Open

Канберра, 19 января. Вторая ракетка мира Новак Джокович сенсационно проиграл в матче второго круга турнира Большого шлема Australian Open, уступив узбекскому теннисистку Денису Истомину.

Определить победителя удалось только по завершении пяти партий. Итоговый счет встречи — 7:6 (10:8), 5:7, 2:6, 7:6 (7:5), 6:4. Всего же поединок длился 4 часа 48 минут.

Стоит отметить, что за свою карьеру 29-летний спортсмен выигрывал этот турнир шесть раз. По словам сербского теннисиста, стоит отдать должное Денису, поскольку он играл просто изумительно и заслужил победу.

В следующем раунде турнира Истомину предстоит сыграть с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой

Напомним, Джокович является обладателем карьерного Большого шлема в одиночном разряде.