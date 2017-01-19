Путин подарил Шаймиеву карту древней Тартарии

19 Января 2017 12:31 53

Москва, 19 января. Президент России Владимир Путин в четверг поздравил первого президента республики Татарстан Минтимера Шаймиева, которому через день исполняется 80 лет. Во встрече также принимал участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Путин поблагодарил политика за его вклад в сохранение культурного наследия России и Татарстана.

«Я хочу Вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории», — отметил президент.

Глава государства подарил Шаймиеву карту древней Тартарии, которая была составлена в XVII веке голландским картографом Виллемом Блау. Отметим, что Тартарией называлась область от Каспия до Тихого океана, до границ Китая и Индии. Этот термин использовался картографами с XIII по XIX века.