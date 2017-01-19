Рада дала добро иностранным военным тренироваться на украинской земле

Киев, 19 января. Верховная рада Украины поддержала законопроект президента страны Петра Порошенко о разрешении вооруженным подразделениям других государств участвовать в многонациональных учениях на украинской территории в этом году.

Сообщается, что всего за данный законопроект выступили 236 народных депутатов.

Согласно пояснительной записки к законопроекту, этот документ разработало оборонное ведомство Украины с целью предоставить возможность допуска подразделений вооруженных сил других стран на Украине в этом году для участия в многонациональных военных учениях.

Помимо этого, законопроектом предусмотрено количество военных, вид и число вооружений, военной техники, а также сроков пребывания и мест расположения на период проведения учебных мероприятий.