Ученые нашли способ эффективного запоминания любой информации

Вашингтон, 19 января. Американские ученые рассказали об эффективном способе запоминания. Они опубликовали свои выводы в журнале Learning & Memory.

Специалисты провели эксперимент и привлекли к научной работе студентов. Добровольцам в течение 30 минут демонстрировались 24-секундные ролики из 40 фильмов. Задачей участников было как можно лучше запомнить детали видео.

Лучше всего справились с заданием студенты, которые пересказывали сюжет друг другу. Таким образом, считают эксперты, простой пересказ истории собеседнику поможет закрепить информацию в памяти.

На данный момент американские психологи приступили к исследованию активности мозга, сопровождающей связанные с воспоминанием процессы.

Ранее ученые установили, что спорт развивает память.