Слуцкий надеется на единогласную ратификацию «Турецкого потока» Госдумой

19 Января 2017 12:32 33

Москва. 19 января. В пятницу Госдума рассмотрит вопрос о ратификации соглашения о строительстве «Турецкого потока», ожидается, что парламентарии поддержат ратификацию.

Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий полагают, что депутаты в пятницу единогласно поддержат ратификацию строительства «Турецкого потока», поскольку проект имеет высокую значимость для газовой карты Европы. По словам парламентария, строительство газопровода станет важным этапом развития ТЭК Европы и сотрдничества РФ с партнерами в данной сфере.

Слуцкий подчеркнул, что путь к ратификации был непростым, поскольку «Турецкий поток» анонсировался еще в 2014 году. Августовские соглашения российского президента Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана возобновили работу по проекту, пишет «Парламентская газета».