Пальмира: боевики ИГИЛ устроили массовую казнь на древнеримском стадионе

Дамаск, 19 января. Для устрашения жителей недавно захваченной вновь Пальмиры боевики «Исламского государства» устроили кровавую расправу над мирными жителями на арене сохранившегося в древнем городе стадиона римских времен.

Как сообщает британский «Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии», в общей сложности были казнены 12 мирных жителей города. Были убиты учителя и госслужащие, работавшие над сохранением пострадавших за время власти ИГИЛ в городе экспонатов — четверым из них отрезали головы перед воротами музея древностей в Пальмире. Еще восемь человек — бойцы правительственных войск и боевики сил «умеренной оппозиции» — были застрелены выстрелом в затылок на арене древнеримского стадиона.

Как отмечают наблюдатели, этот же стадион боевики ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) и ранее использовали для проведения показательных казней.

Напомним, в декабре силам ИГИЛ удалось вновь захватить древнюю Пальмиру, отбитую правительственными силами в марте 2016 и захваченную ранее в 2015 году.