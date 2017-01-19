Шувалов рассказал о планах по долгосрочной стабилизации рубля

19 Января 2017 12:30 40

Москва, 19 января. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов раскрыл планы России по стабилизации курса рубля.

Сейчас, по его мнению, волатильность рубля бьет по экспортерам и не дает им «планировать бизнес». В связи с этим правительство РФ разрабатывает меры по снижению волатильности курса национальной валюты в долгосрочной перспективе, рассказал политик в интервью Bloomberg. Он уточнил, что кабмин рассматривает различные предложения по взаимодействию ЦБ РФ и правительства в случае отклонения цен на нефть от запланированного в бюджете уровня.

Кроме того, Шувалов дал благоприятный прогноз по росту ВВП России в 2017 году. По его оценкам, этот показатель может вырасти на 2%.