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Экономика

Шувалов рассказал о планах по долгосрочной стабилизации рубля

19 Января 2017 12:30
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Шувалов рассказал о планах по долгосрочной стабилизации рубля

Москва, 19 января. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов раскрыл планы России по стабилизации курса рубля.

Сейчас, по его мнению, волатильность рубля бьет по экспортерам и не дает им «планировать бизнес». В связи с этим правительство РФ разрабатывает меры по снижению волатильности курса национальной валюты в долгосрочной перспективе, рассказал политик в интервью Bloomberg. Он уточнил, что кабмин рассматривает различные предложения по взаимодействию ЦБ РФ и правительства в случае отклонения цен на нефть от запланированного в бюджете уровня. 

Кроме того, Шувалов дал благоприятный прогноз по росту ВВП России в 2017 году. По его оценкам, этот показатель может вырасти на 2%.

 

Ярослава Замысловатова

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