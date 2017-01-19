Сирия сегодня: «Джебхат ан-Нусра» атакует Идлиб, ИГИЛ борется с алкоголизмом

19 Января 2017 14:07 46

Сирия, 19 января. Связанные с «Джебхат ан-Нусрой» боевики «Джейш аль-Фатх» обстреляли город на севере провинции Идлиб, ИГ разрешает работать в полиции только трезвым и психически стабильным террористам, пресс-секретарь эр-риядской группы сирийской оппозиции рассказал правду о коалиции. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бомбардировки в провинции Идлиб

Восемь мирных жителей, включая детей, получили ранения в результате бомбардировки города Аль-Фуа в провинции Идлиб. Как сообщает источник, террористы «Джейш аль-Фатх» («Армия Завоевания» — коалиция боевых фракций, противостоящие правительству Сирии в гражданской войне, в состав коалиции входят боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра») вновь обстреляли ракетами расположенный на севере провинции населенный пункт. Как известно, города Аль-Фуа и Кафрея находятся в осаде боевиков «ан-Нусры» более трех лет. Более двух тысяч жителей обоих городов погибли в результате ежедневных ракетных и минометных атак.

Алкоголики в рядах ИГИЛ

В Ираке из освобожденных территорий Мосула были изъяты документы «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) о работе «полиции ИГИЛ». Согласно содержанию бумаг, несколько террористов, чьи кандидатуры рассматривались в качестве потенциальных полицейских, были исключены из списка кандидатов за сексуальные домогательства, посещение борделей, злоупотребление алкоголем и психические расстройства. Документы были распространены в Сети и сообщается, что их подлинность на данный момент не подтверждена. Однако на бумагах есть логотип ИГИЛ и печать.

Правда об оппозиции

Пресс-секретарь эр-риядской группы сирийской оппозиции Фаез Сара сообщил, что уходит в отставку, поскольку называющая себя «национальной коалицией сил сирийской революции и оппозиции» группа является не чем иным, как инструментом в руках стран региона и Запада, сообщает SANA. Он добавил, что данная коалиция — это средство для реализации узких корыстных интересов.

Сара подчеркнул, что «коалиция родилась зараженной вирусом так называемого «Национального совета» и вмешательство региональных и западных государств определили весь образ данной коалиции. Бывший пресс-секретарь оппозиционеров отметил, что многие из членов эр-риядской группы никогда не жили в Сирии и не знают страны. Именно поэтому коалиция сделала ставку на вмешательство Запада.

В заключение он сообщил, что руководство так называемой «коалиции» крайне слабо и не может найти друг с другом общий язык, поэтому оппозиционеры не способны примкнуть к таким экстримистам и террористам, как «ан-Нусра» и «Джунд Аль-Акса» (одна из группировок «Армии завоевания») из-за влияния стан, оказывающих поддержку «коалиции».