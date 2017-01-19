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ИГИЛ сдает позиции около Пальмиры
Новости Сирии

ИГИЛ сдает позиции около Пальмиры

Сегодня 13:13
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ИГИЛ сдает позиции около Пальмиры

Тияс, 19 января. Правительственные войска Сирии продолжают наступление в направлении Пальмиры и теснят боевиков ИГИЛ.

Ключевой перекресток Джихар, названный по ближайшему газовому месторождению, неоднократно переходил из рук в руки. Сирийской Арабской Армии вновь удалось захватить стратегически важный объект и продвинуться примерно на 10 километров в восточном направлении. В данный момент войска значительно углубились за оборонительные рубежи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), получая подкрепления с аэродрома Т-4, и ведут массированный артиллерийский обстрел. Поддержку САА оказывают ВКС РФ.

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