Тияс, 19 января. Правительственные войска Сирии продолжают наступление в направлении Пальмиры и теснят боевиков ИГИЛ.

Ключевой перекресток Джихар, названный по ближайшему газовому месторождению, неоднократно переходил из рук в руки. Сирийской Арабской Армии вновь удалось захватить стратегически важный объект и продвинуться примерно на 10 километров в восточном направлении. В данный момент войска значительно углубились за оборонительные рубежи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), получая подкрепления с аэродрома Т-4, и ведут массированный артиллерийский обстрел. Поддержку САА оказывают ВКС РФ.