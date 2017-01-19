Пугающая неопределенность: почему банки просят повременить с переходом на карты «Мир»

Несколько крупных кредитных организаций страны собираются обратиться в Центробанк с просьбой не вводить обязательный перевод всех бюджетных выплат на карты российской платежной системы «Мир». Это связано с тем, что банки попросту не успевают отладить программное обеспечение для работы новых карт, считает заведующий кафедрой финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Александр Хандруев.

Как отмечают «Известия», соответствующее обращение собираются подготовить Альфа-банк, банк «Открытие», Промсвязьбанк, а также другие кредитные организации из десятки крупнейших банков России.

«Мы сразу ищем какие-то коммерческие или же даже политические выгоды для банков в этой ситуации. Однако дело в том, что они выступают против перевода на систему «Мир» по одной простой причине — они не уверены в готовности программного обеспечения к 2018 году. Руководство банков беспокоится о том, что их сотрудники не сумеют вовремя провести проверку и интеграцию российской платежной системы. Это же очень сложная задача и для бюджет банков, в условиях, когда они оптимизируют свои издержки — это достаточно затратная операция. Необходимо же провести переналадку оборудования и информационных системы, чтобы не было сбоев. Это нормальный процесс», — уверен Хандруев.

Эксперт привел простой пример — современные автомобили, которые просто напичканы электроникой. По его словам, любой внешний фактор, даже мороз может оказать огромное влияние на электронные системы машины.

«Во время холодов электроника может замерзнуть, и завести автомобиль уже не получится. Вот так же и с этой платежной системой. Перенастройка программного обеспечения требует больших затрат и времени, поэтому банки опасаются, что они могут просто не успеть. Кроме того, есть элемент неопределенности, и он выше у тех банков, которые не имеют больших доходов. Когда мы говорим о банках, работающих с большими прибылями, то это в первую очередь государственные банки, а тот же Альфа-банк и другие — не имеют таких огромных доходов. Им надо найти специалистов, целые департаменты, которые будут настраивать новую систему. Это исключительная технологическая проблема, связанная с новизной решения. Напомню, система «Мир» еще пока не вышла из стадии апробирования, но сама идея хороша и она необходима. В то же время системы VISA и MasterCard работают не одно десятилетие, но даже у них бывают крупные сбои. А что будет с «Миром», если все будет настраиваться в максимально сжатые сроки», — задается вопросом Хандруев.

Как напоминает Газета.ru согласно проекту закона «О национальной платежной системе», россияне будут получать все социальные и бюджетные денежные выплаты, включая заработную плату, пенсии и оплату больничных листов, только на карты «Мир». Требование вступает в силу с 1 января 2018 года. Таким образом, у кредитных организаций остается один год на то, чтобы переоформить отношения со всеми своими клиентами, получающими деньги из бюджета, и выпустить им карты НСПК «Мир».