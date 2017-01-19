КС РФ объяснил, при каких условиях возможно удовлетворение иска по делу ЮКОСа

Санкт-Петербург, 19 января. Конституционный суд России в четверг принял компромиссное решение по делу ЮКОС. Суд допустил возможность частичной выплаты компенсации акционерам нефтяной компании в качестве жеста доброй воли российских властей. При этом он не стал уточнять, какой процент исковых требований может быть удовлетворен таким образом.

«Конституционный суд не исключает возможности проявления Россией доброй воли в определении пределов такого компромисса и механизмов его достижения в отношении добросовестных акционеров НК ЮКОС, пострадавших от неправомерных действий компании и ее менеджеров», — отметил судья Валерий Зорькин.

Он подчеркнул, что таким образом КС выказывает уважение к европейской системе защиты прав человека, которая стремится к компромиссу. Напомним, что в 2014 году ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию акционерам нефтяной компании ЮКОС, однако Минюст РФ отказался исполнять это решение, поскольку оно противоречит российской конституции.